Te liczby po prostu szokują. Polski gen. o "upadku Rosji" Putina

Kijów podał najnowsze dane dotyczące prawdopodobnych strat wśród rosyjskich żołnierzy. Liczba ta przekroczyła właśnie 200 tys. osób. O tym, że straty dla Kremla - osobowe i sprzętowe - są drastyczne potwierdzał w programie "Newsroom" WP gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych. - To są lata na odbudowę, nie ma takiego kraju, który jest w stanie wybudować tysięcy czołgów rocznie. Mówimy raczej o dziesiątkach sztuk rocznie. Niektóre liczby mówią, że stracili ponad 1500 maszyn. Odbudowa tego to może być 10 lat. A armia to nie tylko sprzęt, ale i ludzie - podkreślał, zaznaczając, że nie wie, czy "Rosja sobie z tym poradzi, bo nie ma dobrych doświadczeń". - Putin w zasadzie doprowadził Rosję do upadku - oceniał gen. Drewniak.