Tczew. Mężczyzna zażył tabakę na oczach sędziego. Trafił do aresztu

Funkcjonariusze policji zatrzymali 69-letniego mężczyznę, który podczas rozprawy sądowej zażył tabakę. Za obrazę sądu został skazany na karę czterech dni pozbawienia wolności.

Mieszkaniec powiatu tczewskiego zażył tabakę na sali sądowej podczas rozprawy. Sąd w związku z zaistniałą sytuacją zastosował wobec mężczyzny karę porządkową czterech dni pozbawienia wolności. Policjanci zgodnie z poleceniem sądu zatrzymali 69-latka i doprowadzili do celi. Następnego dnia zatrzymany został przetransportowany do aresztu śledczego.

Warto przypomnieć, że zwyczaj zażywania tabaki sięga w Polsce XVII wieku. Był jednak okres (od 1996 do 2000 roku), że według prawa była używką nielegalną. Używka jest szczególnie popularna na Kaszubach i na Śląsku. Jak wykazały badania WHO, tabaka nie ma poważnego wpływu na zdrowie, jednak jej przyjmowanie może prowadzić do wysuszenia i podrażnienia błony śluzowej nosa.