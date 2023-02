"Tchórzostwo albo obsesja". Tusk reaguje na decyzję Dudy

Prezydent Andrzej Duda zwołał na piątek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tusk zaproszenia nie dostał. - Prezydent Duda, czy dlatego, że PiS się mnie boi, czy prezydent Duda ma jakieś obawy; ale to jest bardzo irracjonalne. Nie chcą rozmawiać z liderem największej partii opozycyjnej o sprawach bezpieczeństwa? To jest po prostu błąd - ocenił. - Czy to wynika z tchórzostwa, czy obsesji? To jest po prostu błąd - dodał.