Tatry. Zima nie odpuszcza. 160 cm śniegu na Kasprowym Wierchu

Choć kalendarzowa wiosna jest z nami od wielu dni, to zimowa aura wciąż daje o sobie znać. Przez ostatnią dobę na Kasprowym Wierchu spadło 160 cm śniegu. Temperatura na szczycie w kulminacyjnym momencie spadła do -13 st. C.

Tatry. Zima nie odpuszcza. 160 cm śniegu na Kasprowym Wierchu Źródło: PAP , Fot: Grzegorz Momot