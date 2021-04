Pogoda. Było ciepło, teraz czas na ochłodzenie

W ciągu tygodnia temperatury nad ranem będą ujemne w znacznej części Europy. Oznacza to od -3 do -6 st. Celsjusza m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, krajach Beneluksu i Niemczech.

Badacze takie zjawisko nazywają anomalią, która odbiega od notowanych rokrocznie średnich wysokości temperatur w kwietniu. Szczególnie zauważalne będzie to na południu Europy, gdzie temperatura będzie niższa od średniej o ok. 10-15 st. Celsjusza.

Pogoda w kraju

W Polsce przez najbliższe kilka dni w nocy temperatury będą ujemne, a w ciągu dnia wyniosą ok. 5-6 st. Celsjusza na Pomorzu, do 10-12 st. C. w centralnej części kraju. Możliwe są też przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Mroźne poranki zostaną z nami mniej więcej do czwartku, kiedy to chłód przeniesie się nad Bałkany.