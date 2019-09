Tatry. Szykuje się zmiana pogody, może sypnąć śniegiem

Koniec lata znów zaskakuje. Jeszcze w zeszłym tygodniu niżowy front przyniósł upały do Polski, jednak od poniedziałku nastąpiło zdecydowane ochłodzenie. Teraz według synoptyków może być jeszcze zimniej - w Tatrach z kolei może spaść śnieg.

Już w piątek w wyższych partiach synoptycy przewidują opady śniegu. "Spaść może kilka centymetrów śniegu, co znacząco wpłynie na warunki na szlakach. Na Rysach temperatura odczuwalna wyniesie kilka stopni poniżej zera. Dodatkowo wystąpić mogą oblodzenia, należy spodziewać się, że szlaki będą śliskie” - wynika z prognoz, które opublikował portal tatromaniak.pl

Przypomnijmy: pod koniec sierpnia doszło do śmiertelnego wypadku na Giewoncie. Po rażeniu piorunem zginęły 4 osoby, w tym dwoje dzieci. Ponad 100 osób zostało odwiezionych do szpitali w całej Małopolsce - m.in. do Zakopanego, Nowego Targu, Limanowej, czy Krakowa.