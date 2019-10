Tatry. Ratownicy TOPR sprowadzają z Rysów dwóch turystów

Tatry. Akcja ratownicza na Rysach. ratownicy TOPR sprowadzają dwóch turystów, którzy wyszli w góry bez zimowego ekwipunku.

Zgłoszenie dotarło do ratowników ok. godz. 15.30. Okazało się, że mężczyźni wybrali się w góry bez ekwipunku niezbędnego do uprawiania turystyki w zimowych warunkach.