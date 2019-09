Tatry. Polscy turyści utknęli w rejonie Pośredniej Grani. Akcja Słowaków

Tatry Słowackie. Czworo turystów utknęła w nocy w żlebie w rejonie Pośredniej Grani. W akcji ratunkowej brały udział służby z Polski i Słowacji. Pomoc nadeszła bardzo szybko dzięki aplikacji "Ratunek".

To tam polscy wędrowcy zgłosili się najpierw, kiedy okazało się, że pomylili szlaki. Zamiast do Doliny Małej Zimnej Wody zaczęli schodzić do Doliny Staroleśnej i utknęli w niebezpiecznym żlebie - relacjonuje 24tp.pl. Portal wyjaśnia, że Pośrednia Grań to szczyt dostępny tylko dla taterników.