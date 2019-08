Tatry: jaskinia Wielka Śnieżna. TOPR transportuje ciała grotołazów. Znaleziono przy nich materiały wybuchowe

Tatry. TOPR rozpoczął transport ciał grotołazów z jaskini Wielkiej Śnieżnej. Z powodu ciasnoty w korytarzach jest on bardzo utrudniony.

Ratownicy poinformowali, że pierwszy etap transportu udało się zakończyć. Przeniesiono ciała z poszerzanego odcinka do partii jaskini zwanej Białą Wodą - informuje portal 24tp.pl

- Przy grotołazach odnaleziono materiały wybuchowe niewiadomego pochodzenia, których to istnienie było przez nas brane pod uwagę przy ocenie ryzyka od początku trwania akcji - powiedział portalowi 24tp.pl Marcin Józefowicz, ratownik TOPR.

Tatry. Grotołazi utknęli w jaskini Wielkiej Śnieżnej

Sześciu grotołazów weszło do jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach 15 sierpnia. Wyprawa miała na celu odkrycie nowych partii jaskini. Speleolodzy byli dobrze przygotowani. 17 sierpnia doszło jednak do zalania jednego z korytarzy, co odcięło drogę powrotną dwójce eksploratorów. Czwórka ich towarzyszy zdołała wyjść z jaskini i zawiadomiła o problemach towarzyszy TOPR.