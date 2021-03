Taśmy Obajtka. Marcin Kierwiński komentuje

- To kariera iście telewizyjna. Gotowy scenariusz na film "Kariera Nikodema Dyzmy 3" - mówił Marcin Kierwiński (PO) w programie "Tłit", komentując sprawę szefa PKN Orlen Daniela Obajtka. Odnosząc się do nowych nagrań, upublicznionych przez "Gazetę Wyborczą", stwierdził, że "skuteczność jest ważna w polityce, ale nie w załatwianiu sobie i swojej rodzinie posad". - Jak na razie zysk Orlenu spadł o połowę. Cena benzyny to prawie 5 zł. To wszystko pokazuje, że tak naprawdę Orlen się nie rozwija, tylko się zwija - podkreślił Kierwiński. - To kariera typowo pisowska. Największą zaletą z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego jest to, że pan Obajtek ma wiele skaz w swoim życiorysie. A jak takie ma, prościej się nim kieruje. Jest człowiekiem, który wszystko podpisze, na wszystko się zgodzi, który nie ma żadnych oporów. I to jest klucz do kariery pana Obajtka - podsumował polityk PO.

