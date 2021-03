Taśmy Obajtka. Leszek Miller komentuje zachowanie prezesa Orlenu

Leszek Miller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się do głośnej afery z taśmami Obajtka. - Ten, kto nie używa słów uważanych za wulgarne, także i w polityce, niech pierwszy rzuci kamieniem - powiedział były premier. - Ja mam skłonność do niezwracania na to uwagi - stwierdził Leszek Miller. - Ale zwracam uwagę na coś innego: na to, czy pan Obajtek rzeczywiście skłamał przed sądem, na to, czy wykonywał funkcje właścicielskie, kiedy był samorządowcem, a tego prawo zabrania. To powinno być dokładnie sprawdzone i ocenione - stwierdził gość Wirtualnej Polski. - To, że mówi, co mówi, świadczy o kulturze osobistej - powiedział były premier. - Ale ja z doświadczenia wiem, że zwłaszcza jak mężczyźni się spotykają, to różne słowa padają - dodał Leszek Miller.

Rozwiń