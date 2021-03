Taśmy Obajtka. "Chodzi o oczernianie człowieka sukcesu"

"Taśmy Obajtka" opublikowane w "Gazecie Wyborczej" ujawniają działalność Daniela Obajtka, gdy był wójtem Pcimia i "chciał wykończyć firmę swojego wuja". Podczas nagrania obecny prezes PKN Orlen wielokrotnie używa "soczystego języka". - Opozycja próbuje z tego zrobić show, jakąś sensację, bo "Gazeta Wyborcza" jakieś tam rewelacje wrzuca, to kapiszon, a nie żadna bomba. To jest tak nudne, że rozumiem (ich motywacje). Chodzi w tym o to, aby oczerniać osobę, która odnosi sukces - mówił w programie "Newsroom" WP Jacek Ozdoba. Wiceminister klimatu i środowiska przyznał, że "nie zna aż tak Daniela Obajtka", ale może go ocenić ze swojej perspektywy. - Efekty jego pracy, jak i całej grupy PKN Orlen są rewelacyjne i ten kryzys to też pokazał, bo firma stanęła na wysokości zadania i przestawiła swoją produkcję z płynów do spryskiwaczy na te do dezynfekcji - dodał poseł Solidarnej Polski. Na sugestie prowadzącego program, że za czasów Daniela Obajtka akcja PKN Orlen na giełdzie staniała z ok. 100 złotych do 60 złotych Ozdoba powiedział, że "nie zna okoliczności działalności tych spółek na giełdzie".

