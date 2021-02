Tarnobrzeg. Ksiądz przed sądem. Miał molestować ministranta

Proces ks. Józefa G. ruszył w środę przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu. Toczy się z wyłączeniem jawności. Prokuratura oskarżyła, obecnie 58-letniego księdza, byłego proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, o dopuszczenie się wobec małoletniego poniżej 15. roku życia tzw. innych czynności seksualnych . Kodeks karny przewiduje za to karę od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Ks. Józef G. odpowiada też za nakłanianie pokrzywdzonego groźbą do złożenia korzystnych dla niego zeznań.

Prokuratura umorzyła śledztwo. Ofiara nie potwierdziła oskarżeń

Tymczasem w równolegle prowadzonym śledztwie kościelnym wyszło na jaw, że pokrzywdzony był w 2019 r. zastraszany przez ks. Józefa G. i zmuszany do składania fałszywych - korzystnych dla duchownego zeznań. Kuria przekazała te informacje do prokuratury. W efekcie śledztwo zostało we wrześniu 2020 roku ponownie wszczęte. Wówczas też ksiądz został zatrzymany i trafił do aresztu.