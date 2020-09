Pedofilia w Kościele? Kuria nie zawiadomi prokuratury

Prokuratura nie zajmie się sprawą księdza oskarżonego o molestowanie - czytamy w "Dużym Formacie". Rzeszowska kuria zdecydowała, że materiał dowodowy zebrany w sprawie nie wystarcza do złożenia zawiadomienia w tej sprawie. Sprawę skierowano do Watykanu.

Pedofilia w Kościele. Materiał "zbyt skąpy" na prokuraturę

Sprawa dotyczy księdza Andrzeja M. oskarżonego o molestowanie podczas spowiedzi. Osoby, które oskarżają księdza o molestowanie, są dziś dorosłe. Jedną z nich jest jezuita ks. Krzysztof Mądel, który ujawnił, że M. molestował go, gdy miał 9 lat i był ministrantem w parafii w Zalasowej należącej do diecezji tarnowskiej.

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie zebrała materiał w sprawie księdza Andrzeja M., nie zdecydowała się jednak na zawiadomienie prokuratury. Rzecznik kurii, ksiądz Piotr Steczkowski tłumaczy, że materiał jest zbyt skąpy na przekazanie go polskim organom ścigania. Dokumentację przekazano za to do Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie, która ma podjąć dalsze decyzje w tej sprawie.