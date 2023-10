Tarczyński z deską na scenie. "Naczelny hejter PiS"

Europoseł PiS Dominik Tarczyński wniósł na scenę deskę w trakcie partyjnej konwencji. Nawiązał w ten sposób do dawnych słów Bronisława Komorowskiego. - Naczelny hejter PiS, który mówi, że PiS jest obiektem nienawiści. Uśmiech politowania mógłby taki obrazek wywołać, gdyby to nie było straszne - komentował w programie "Tłit" rzecznik PSL-u Miłosz Motyka. - Dominik Tarczyński wyzywający byłych prezydentów od bydlaków, mówi o tym, że ktokolwiek atakuje PiS, które ma narzędzia hejtu i nienawiści. Tak jest jeżeli chodzi o telewizję rządową, która nie realizuje ustawowych zadań i blokuje dostęp politykom opozycji. To PiS jest partią, która od 8 lat dzieli Polaków i tym konfliktem się żywi. Mieliśmy tysiąc spotkań Trzeciej Drogi, Marsz Miliona Serc KO i bankiet milionerów PiS w Katowicach. To nie była konwencja. To było ich jedno tak duże wydarzenie w tej kampanii. Nie wpłynie to na sentyment Polaków wobec nich - dodał kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu.