Tarczyński uderza w PO. "Zostanie bez skrupułów wykorzystana"

- Różnica między nami a Platformą jest taka, że oni chcą negocjować i dogadywać się z UE, czyli tym samym legitymizować i brać część odpowiedzialności za pomysł z gruntu szkodliwy. My mówimy kategoryczne "veto", "nie" dla tego rozwiązania. Platforma wychodzi z założenia, że ich gotowość do kompromisu spotka się z wzajemnością. Otóż doświadczenie mówi zupełnie co innego. Zostaną bez skrupułów wykorzystani do tego, żeby relokować nielegalnych migrantów - podkrelił.