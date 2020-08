Tarczyński ostro o Platformie. "Bogu dziękować, że nie rządzą"

- Zawsze poniżali się nawzajem. Tusk poniżał Schetynę , Schetyna poniżał Budkę, Budka poniża Kidawę, a więc nawzajem poniżają się od lat. To jest tak naprawdę zlepek ludzi, którzy nie myślą o przyszłości Polski, tylko o własnej przyszłości, więc zaskoczony nie jestem - powiedział deputowany.

- Skupiają się na wzajemnych atakach. To pokazuje ogromną słabość, niedojrzałość emocjonalną, niedojrzałość polityczną, jak i to, że są zakłamani. Z jednej strony proponują zmiany, my się na nie godzimy. W tej sytuacji kłócą się między sobą (...) Bogu trzeba dziękować, że ta zbitka awanturników nie rządzi Polską - zakończył poseł.