Dominik Tarczyński mówi o "sekciarskiej manipulacji". I grozi sądem posłowi KO

Dominik Tarczyński opowiadał w programie "Woronicza 17" o "dziesiątkach zatrzymań i policyjnych torturach za czasów rządów PO-PSL". Przypomniał akcję "Widelec" z 2008 roku, gdy zatrzymano kilkuset kibiców Legii Warszawa. - Nie ma symetrii między tym, co działo się w czasie rządów PO, a tym, co dzieje się teraz w Polsce - stwierdził.

- Konstytucja daje prawo wszystkim co do wyznania, orientacji seksualnej, ale nie daje prawa do tego, aby być bandytą - oznajmił Tarczyński. Jego zdaniem zatrzymań aktywistów LGBT dokonano tylko z "powodu podejrzeń popełnienia przestępstwa", a nie ze względu na ich orientację i światopogląd.