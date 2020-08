Zatrzymani po protestach w Warszawie. Adwokaci docierali do nich całą noc

Po protestach w obronie aktywistki LGBT Margot i przepychankach z policją zostało zatrzymanych 48 osób. Niemal natychmiast pomoc dla nich zorganizowała grupa adwokatów, którzy całą noc ustalali, gdzie dokładnie przebywają zatrzymani. - To nie było łatwe, policja nie ułatwiała tego zadania - opowiada w rozmowie z WP Sylwia Gregorczyk-Abram, jedna z organizatorek akcji.

- Moja aplikantka czekała kilka godzin na komisariacie na Zakroczymskiej, gdzie dobijała się do zatrzymanych. Jednak policjanci wyprowadzili ich tylnymi drzwiami i zawieźli na Jagiellońską. To są zagrywki, które mają na celu utrudnić kontakt z obrońcą - mówi prawniczka.

Zatrzymane osoby zostały rozwiezione po licznych warszawskich komisariatach. Oprócz adwokatów w pomoc zaangażowali się również niektórzy posłowie. - Posłowie byli bardzo pomocni - podkreśla Gregorczyk-Abram. - Najpierw musieliśmy się dowiedzieć, kto jest zatrzymany. To było bardzo trudne, ale obrońca musi to wiedzieć. Posłowie próbowali uzyskać dostęp do tych informacji - dodaje.