Komisarz Praw Człowieka RE apeluje o uwolnienie Margot. Jest komentarz Zbigniewa Ziobry

Głos w sprawie aresztowania Margot zabrała w sobotę Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Dunja Mijatović wezwała do natychmiastowego uwolnienia Margot z aresztu. "Aktywistka została zatrzymana za blokowanie furgonetki nienawiści do osób LGBT i umieszczenie tęczowych flag na warszawskich pomnikach" - napisała Mijatović. I dodała: "To mrożący sygnał dla wolności słowa i osób LGBT w Polsce".