Tarczyński komentuje atak na kierowcę Kempy. "Przerażające, nie chcemy tego na polskich ulicach"

Poseł PiS zwraca uwagę, że napaści w Europie są coraz częstsze. Za przykład podaje m.in. Londyn czy Strasburg. Dominik Tarczyński chwali również Krzysztofa Szczerskiego i podsumowuje wizytę Ursuli von der Leyen w Polsce.

Dominik Tarczyński komplementował Krzysztofa Szczerskiego, którego premier Mateusz Morawiecki rekomendował na komisarza unijnego. - Jest świetnym kandydatem, to wspaniała osoba. Ma wielkie doświadczenie, przede wszystkim w kwestiach społecznych, więc na pewno będzie umiał od razu wziąć się za robotę. Po Elżbiecie Bieńkowskiej będzie to potężna różnica klas - mówił na antenie Polskiego Radia 24.

Poseł PiS nawiązał również do wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej. - To było dobre spotkanie. Widziałem reakcje. Mowa ciała mówi bardzo dużo. Chciałbym przypomnieć, że Ursula von der Leyen została wybrana na swoją funkcję dziewięcioma głosami Prawa i Sprawiedliwości - zaznaczył.

Tarczyński skomentował również atak na kierowcę Beaty Kempy. - Nie znam szczegółów, nie udało mi się do niej dodzwonić. Napaści w Europie są coraz częstsze. Widziałem to na ulicach Strasburga czy Londynu, gdzie mieszkałem. Chodzą grupy 8 nastolatków, drugie pokolenie imigrantów. Wszczynają bójki i okradają ludzi. To jest przerażające i nie chcemy tego na polskich ulicach - zakończył.