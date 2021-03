Tarcia w obozie PiS. Jarosław Gowin o kwestiach do wyjaśnienia

- My teraz zajmujemy się tym, żeby jak najszybciej wyjść z pandemii z jak najmniejszymi stratami gospodarczymi i żeby jak najszybciej przywrócić dynamizm rozwoju gospodarczego, który cechował pierwsze cztery lata rządów Zjednoczonej Prawicy - powiedział wicepremier i lider Porozumienia.

- Mamy sobie parę kwestii do wyjaśnienia - stwierdził wicepremier. - Mam nadzieję, że zrobimy to w najbliższym czasie - dodał lider Porozumienia.

- Porozumienie opowiada się za tym, żeby przegłosować odpowiednie ustawy jak najszybciej, ale rozumiemy też odmienność stanowiska kolegów z Solidarnej Polski - powiedział z kolei Jarosław Gowin, odnosząc się do kwestii budżetu UE i Funduszu Odbudowy.

Zauważył też, że skoro "sam zablokował wybory kopertowe, to trudno, aby odmawiał innym partnerom koalicyjnym prawa do reprezentowania własnego stanowiska".

Gowin w czasie spotkania wyraził oczekiwanie, by umowa koalicyjna była przestrzegana - przekazał rozmówca agencji.

Szef Solidarności odbiera złudzenia koalicjantom PiS

Tymczasem do sytuacji w obozie PiS odniósł się w sobotę w rozmowie z RMF FM szef NSZZ "Solidarność". Piotr Duda ocenił, że Porozumienie i Solidarna Polska nie zaistniałyby na scenie politycznej, gdyby nie koalicja z PiS. Przewodniczący Solidarności uważa jednocześnie, że rządy Zjednoczonej Prawicy pracy przynoszą pozytywne efekty.

- Jeśli tak by się stało, że Zjednoczona Prawica rozeszłaby się i nastąpiłyby nowe wybory, to niech w ogóle nie przechodzą progu siedziby Solidarności. My wiemy, jak się będziemy zachowywać - mówił Piotr Duda.