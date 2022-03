Talibowie właśnie dokręcili śrubę. Oberwały kobiety, BBC i DW

Do deptania praw człowieka dochodzi mimo zapewnień przedstawicieli nowych, talibskich rządów w tym państwie, że nie dojdzie do prześladowań, wymierzonych w kobiety. Rządzący zarzekali się, że nie powrócą do surowych zasad, które obowiązywały podczas ich władzy w latach 1996 - 2001. Jednak dochodzi do eskalacji ograniczeń. Często jest to efekt lokalnych rozporządzeń, narzucanych w wyniku decyzji radykalnych urzędników.