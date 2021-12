Afganistan upadnie zimą. Talibowie nic na to nie poradzą

Dziewczynki odcięte od edukacji

Wraz z ponownym nadejściem talibów, wracają ich zasady. Talibowie zamykają szkoły, lub też utrudniają uczęszczanie do szkół młodym dziewczynom. Jeśli w szkole jest klasa dla dziewcząt, muszę one uczęszczać do szkoły w hidżabie, tradycyjnym stroju, który zakrywa głowę i dekolt.