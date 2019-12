WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze jacek sasin + 2 tłitAleksandra dulkiewicz Natalia Durman 3 godziny temu "Takie apele to hipokryzja". Jacek Sasin odpowiada Aleksandrze Dulkiewicz "Próba sprzedaży akcji Energi w cenie 7 zł jest ograbianiem obywateli, skarbu państwa, a także samorządów" - alarmuje prezydent Gdańska.... Rozwiń Sprzedaż akcji Tak jest ograbienie … Rozwiń Transkrypcja: Sprzedaż akcji Tak jest ograbienie Państwa a także samorząd Poznana w Lekceważenie regionów i lokalności samorządowcy mówią temu zdecydowane nie Pani Alina Bo pani Aleksandra dulkiewicz Szkoda że nie protestowała tak bardzo mocno W czasie kiedy Gdańskie spółki komunalne Sprzedawane na rzecz pod Albo jak polskie firmy były sprzedawane Podmiot Za półdarmo właściwie rozda Niszczone przez te zagraniczne podmioty co robili ludzie zjeść Platformy Obywatelskiej bardzo W tej chwili że jeden Państwowy jedna Spółka Skarbu Państwa Zgłosiła chęć zakupu drugiej Spółki Skarbu nie wiem gdzie tutaj nie wie Nie wiem czy dojdzie do skutku bo My zaczęliśmy dopiero ten proces znaczy ja tego nie mogę w żaden sposób dzisiaj przesądzić Na razie dzisiaj chęć wyraża Kupu energii w będziemy analizy Tą ofertę analizujemy również czy będzie ona korzysta za Skarbu Państwa Jak dla mnie Toma Najważniejsze znaczenie I tego typu apel to To znowu jest pokazywanie Polityka wszędzie polityka na każdym Jak mówię hipokryzja proszę Wszędzie ale już hipokryzja Niech pani dulkiewicz i Odnieś się do tego dlaczego Były sprzedawane Komunalne w Gdańsku na żywo Podmiotów i wtedy nie było odrabia Natomiast jest odrabianie wtedy Skarb Państwa w jednej pół Chcę Tak byłem zakupić drugą spółkę która należy Skarbu Gdzie to jest odrabianie kogokolwiek jaka to jest rasa Ewentualna Mówię pomiędzy