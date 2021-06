Takich zawirowań wokół szczepień dotąd nie było. Ogromny nadmiar dawek

Ile osób udaje się przekonać do szczepień? Informowaliśmy, że jeszcze 19 maja osoby niezdecydowane i przeciwnicy szczepień stanowiły w Polsce większość. Wynikało to z danych Centrum e-Zdrowia o liczbie osób, które skorzystały z elektronicznych skierowań na szczepienie. Po dwóch tygodniach do programu szczepień weszło o milion osób więcej - obecnie jest ich 14,9 mln.