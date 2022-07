Taki będzie kolejny rząd? "Tusk przyzwyczaja wyborców”"

Podczas sobotniej konwencji PO, Donald Tusk mówił dużo o prezesie PiS oraz Kościele w Polsce. Stwierdził m.in., że "Jarosław Kaczyński, abp Marek Jędraszewski czy Tadeusz Rydzyk nie ma zielonego pojęcia o macierzyństwie, ojcostwie, rodzinie, seksie i łóżku". - Wrzucanie (tematu - red.) pana Rydzyka, czy pana Jędraszewskiego jest słuszne dlatego, że to jest wrzucanie tematu pod tytułem "państwo świeckie" - ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski lider Lewicy Włodzimier Czarzasty. - Obserwuję elementy lewicowe, które wrzuca Platforma i oceniam to pozytywnie. Moim zdaniem pan Donald Tusk przyzwyczaja swoich wyborców do współrządzenia z Lewicą - dodał polityk. Wyraził też nadzieję, że gdyby władzę w Polsce objęła koalicja PO-Lewica, to Platforma poprze postulat wprowadzenia państwa świeckiego, związków partnerskich czy legalnej aborcji do 12-go tygodnia ciąży. Na uwagę Michała Wróblewskiego, że "trudno sobie wyobrazić" rząd, którego członkiem jest Donald Tusk i Adrian Zandberg, Czarzasty zaprotestował. - Ja sobie wszystko wyobrażam. Jest do załatwienia wspólnie tyle spraw, że wydaje mi się, że znajdziemy wspólny język w wielu sprawach - zapewnił.