Taka niespodzianka w Sejmie. Dziennikarka pokazała nagranie

Do komunikatu dodano zdjęcie dwóch młodych mężczyzn, którzy się obejmują. "W opiece zdrowotnej nie ma miejsca na żadną formę dyskryminacji. Prawo do opieki zdrowotnej przysługuje Ci bez względu na to, kim jesteś, kogo kochasz, jakiego jesteś wyznania czy narodowości" - można było przeczytać na rządowej stronie.