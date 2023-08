Nieoficjalne doniesienia z PiS. Kaczyński zadecydował ws. list

Inaczej się to układa w wartości procentowej. I wtedy partia Jarosława Kaczyńskiego ląduje na końcu pod względem obecności kobiet w Sejmie. W przypadku PiS jest to 23,5 proc. całego składu partii. A w Lewicy to już 41,6 proc., a w KO 36,3 proc. (na 48 mandatów).