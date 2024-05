Tak źle nie było od marca 2022 roku. "Podstawowym zadaniem jest przetrwać"

- Do momentu, w którym ci zmobilizowani zaczną wchodzić na front, czyli jeszcze trzy-cztery miesiące, będzie taki, nie chcę powiedzieć krytyczny, ale bardzo ciężki czas dla Ukrainy. Podstawowym zadaniem jest po prostu przetrwać i starać się, aby Rosjanie nie doprowadzili do przełamań na froncie. W sytuacji, kiedy jest za mało żołnierzy, żeby ten front obsadzić, jestem sceptyczny, co do ich możliwości przystopowania rosyjskich ataków w ciągu najbliższych kilku tygodni, paru miesięcy - zaznacza Muzyka.