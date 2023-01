Tak źle jeszcze nie było. Księża załamują ręce

"Mamy do czynienia z tąpnięciem"

Wicedyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, dr hab. Marcin Jewdokimow, przyznał, że jest to spory spadek w porównaniu do lat ubiegłych. W 2019 roku w mszach św. uczestniczyło 36,9 proc. wiernych, a 16,7 proc. przystępowało do komunii.