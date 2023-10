Tak zaskoczą Tuska w TVP? "Niezbyt czyste chwyty"

- Interpretacja taka, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zabrakło odwagi (by wystąpić na debacie w TVP – red.) jest dominująca i bardzo trudno jest ją odrzucić - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Andrzej Rychard, komentując fakt jego nieobecności na debacie przedwyborczej organizowanej przez Telewizję Polską. Ekspert ocenia, że nieobecność Kaczyńskiego w studiu TVP - wysłanie tam Mateusza Morawieckiego niejako w zastępstwie - jest próbą "dezawuowania roli Tuska". - To jest o tyle dziwne, że przecież cała kampania PiS to jest Tusk. (…) Tusk jest dla nich nie tylko symbolem, ale i rzeczywistością. Oni mówią o “systemie Tuska”. (…) A z drugiej strony teraz chcą pokazać: to jest nasz największy przeciwnik, ale nie jest taki istotny - zauważył badacz. Zwrócił uwagę również, że temu celowi sprzyja formuła debaty w TVP, seria wypowiedzi odrębnych, która sprawi, że lider KO zostanie niejako "rozpuszczony w kilkuosobowym tłoku" kandydatów. Prof. Rychard mówił, że "nie ma pojęcia", w jaki sposób Tusk może zostać zaskoczony w debacie. - Spodziewam się różnych mało czystych chwytów nie tyle ze strony premiera, co ze strony telewizji tzw. publicznej - podsumował.