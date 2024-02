Tak zarabiali "przyboczni" Macierewicza. MON ujawnia kwoty

- Edmund Janniger był zatrudniony jako doradca w gabinecie politycznym ministra od 16 listopada 2015 r. do 30 listopada 2015 r., jako asystent polityczny podsekretarza stanu od 1 grudnia 2016 r. do 20 listopada 2017 r. oraz w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. – informuje nas MON.