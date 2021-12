Tak wyglądało zwołanie komisji ws. lex TVN. Pokazała SMS-a

Sejmowa komisja kultury w piątek niespodziewanie wznowiła prace nad ustawą "Lex TVN". Spotkanie zostało zwołane 24 minuty przed rozpoczęciem. Kancelaria Sejmu poinformowała o nim posłów za pośrednictwem SMS-a. Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego "lex TVN" wróciło do Sejmu. O szczegółach mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. - O godz. 12:36 dostałam SMS-a z informacją, że o godz. 13 mam się znaleźć w budynku. Na początku nie wiedziałam, o co chodzi, szybko sprawdziłam i okazało się, że chodzi o odrzucenie "lex TVN" - relacjonowała, pokazując treść SMS-a z Kancelarii Sejmu. Pytana, czy politycy PiS również byli zaskoczeni takim biegiem wydarzeń, stwierdziła: "Jak obserwowałam salę komisyjną, to posłowie PiS wiedzieli, że to się wydarzy, że będzie to miało miejsce". Posłanka zdradziła również szczegóły złożonego przez Lewicę zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie.