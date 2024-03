Grób Nawalnego "zniknął". Przed cmentarzem nawet 500 osób

- Moim jedynym pragnieniem jest dożyć dni, w których coś się zmieni - powiedziała kobieta, która przyszła pożegnać Nawalnego. - To miłe, że młodzi ludzie walczą o swoją przyszłość. To sprawia, że jestem szczęśliwa. Ale mam nadzieję, wciąż mam nadzieję, że jeśli to nie przyjdzie z dołu, to ktoś z góry upadnie i oczyści drogę. Jedynym pragnieniem jest dożyć dni, w których coś się zmieni - mówiła seniorka.