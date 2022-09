Tak to się robi w Ukrainie. Mieszkańcy odbitych regionów w euforii

Ukraińskie wojsko każdego dnia przesuwa się dalej w głąb wschodniej granicy z Rosją. To znaczy wiele dla mieszkańców Ukrainy, których regiony znalazły się pod okupacją żołnierzy Putina wraz z początkiem wojny. Oficjalny profil ministerstwa obrony Ukrainy udostępnił nagranie na Twitterze, ukazujące jakie szczęście towarzyszy ludziom, witających oddziały Kijowa. Kobiety wręczają kwiaty wojskowym, inni padają na kolana, oklaskując przy tym ostatnie dokonania ukraińskiej armii. Materiał przedstawia też moment uderzenia w rosyjskich żołnierzy, którzy próbowali uciec ze swoich pozycji cywilnym autem, ale dobrze zorganizowana ukraińska piechota im na to już nie pozwoliła. Co więcej, zauważyć też można tony ciężkiej artylerii pozostawionej przez Rosjan, a ta na pewno znajdzie wykorzystanie po ukraińskiej stronie w kolejnych próbach wyzwolenia rejonów w obwodzie donieckim czy charkowskim.

Rozwiń