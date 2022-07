Tak się żyło i umierało w Anglii dwa tysiące lat temu. Odkryli groby z epoki żelaza

Ciała złożone były w owalnych dołach. Wraz ze zmarłymi zakopano miski ceramiczne z pożywieniem i napojami. To było zapewne wyposażenie na drogę do innego miejsca. Specyficzna, przykucnięta pozycja ułożenia nieboszczyków była w tamtych czasach standardową praktyką. Zwyczaj taki kultywowany był od epoki brązu i trwał aż do epoki żelaza.