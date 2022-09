Tak rozprawili się z Rosjanami. Genialny plan Ukraińców

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy znowu w akcji. Tym razem profil Ukraine Weapons Tracker na Twitterze udostępnił nagranie, na którym widać moment przeprowadzenia zasadzki na rosyjski konwój przy udziale ukraińskich żołnierzy elitarnej grupy wojskowej. Najpierw do namierzenia celów użyto dronów bojowych, później zajęto dokładne pozycje w jednym z lasów na terenie obwodu donieckiego. W pewnym momencie armia Kijowa przeszła do ataku m.in. przy pomocy wyrzutni rakiet RPG-22 AT. Plan Ukraińców okazał się genialny. Zaskoczeni Rosjanie nie byli przygotowani na odpowiedź. Dowodem tego jest kompletne zniszczenie pojazdu opancerzonego GAZ Tigr wraz z jego załogą. Co ciekawe, później Ukraińcy zauważyli na drodze kolejne dwa Tigry, z których żołnierze prawdopodobnie uciekli w popłochu, ratując własne życie. Jak zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jego wojsko zrobi wszystko, by odzyskać utracone ziemie po rosyjskiej agresji. Kijów nie boi się gróźb o użyciu broni atomowej przez Kreml i dalej wykonuje wcześniejsze zadania, dążąc do odzyskania suwerenności na okupowanych terenach.