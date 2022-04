Tak Rosjanie obchodzą sankcje. Otwarte restauracje McDonald’s przyciągają tłumy

Pomimo tymczasowego wycofania się restauracji McDonald's z Rosji, klienci nadal mogą kupować ulubiony fast food. Wszystko przez to, że wiele placówek należących do franczyzobiorców pozostaje otwartych. Według rosyjskich mediów, ponad sto restauracji popularnej amerykańskiej sieci wciąż działa. Dlaczego? Niektórzy franczyzobiorcy odmówili zamknięcia swoich placówek. Pozwalają na to zapisy w umowach. Część z restauracji jest zlokalizowana na dworcach kolejowych i lotniskach. Bez zmian działa na przykład McDonald’s znajdujący się na moskiewskim Dworcu Leningradzkim. Wielu Rosjan cieszy się, że w ten sposób można było obejść sankcje i nie rezygnować z ulubionych burgerów. - Bardzo kochamy McDonald's, to nasz ulubiony lokal gastronomiczny. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ jest otwarty – powiedziała agencji Associated Press Angelina Usmanova, 23-letnia mieszkanka Moskwy. Popularna amerykańska sieć typu fast-food ogłosiła niedawno, że czasowo zamknęła 850 swoich lokalizacji w Rosji. To był gest solidarności w odpowiedzi na zachodnie sankcje nałożone po rosyjskiej agresji w sąsiedniej Ukrainie. Niedawno okazało się, że ok. 100 lokali franczyzobiorców działa. Rosyjskich właścicieli niełatwo zmusić do zamknięcia biznesu.