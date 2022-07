Tak polski wywiad pomaga Ukraińcom. Były szef Agencji Wywiadu ujawnia

Płk Andrzej Derlatka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski został zapytany o działania polskiego wywiadu, który ostatnio m.in. przechwycił rozmowy rosyjskich żołnierzy. To z nich dowiedziano się o frustracji wojskowych Putina, którzy chcą uniknąć dalszego zaangażowania w działania militarne przeciwko Ukrainie. - Polska jest krajem sąsiadującym z regionem objętym konfliktem wojennym. To dla wywiadu jest czas ciężkiej pracy - zaznaczył były szef Agencji Wywiadu. - Są dwa aspekty główne. Pierwszy to oczywiście jest warstwa informacyjna, przekazanie ich i potwierdzenie informacji wcześniej ustalonych przez Ukraińców (...). To pokazuje, że polski wywiad jest sojusznikiem wywiadu ukraińskiego i ściśle współpracuje, co jest bardzo ważne z punktu widzenia politycznego, a także moralnego - dodał ekspert. Drugi aspekt jest organizacyjny. W okresie, gdy organizowałem i tworzyłem Agencję Wywiadu, to zadbaliśmy o to, by powstał pion wywiadu technicznego - wskazał gość WP. Niestety Polska wtedy i dziś nie posiada możliwości wywiadu salitarnego, który odgrywa decydującą rolę w rozpoznaniu w Ukrainie w tej chwili - wskazał płk Derlatka.