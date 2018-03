Tak Polacy pracują w Niemczech. "Przerzuca cztery tony dziennie"

W RFN coraz więcej ludzi zamawia przez internet, przez co kwitnie branża logistyczna, kurierzy są bardzo poszukiwani. Jakie są wymagania? Podstawowa znajomość języka niemieckiego, prawo jazdy i kondycja fizyczna.

Laminat, napoje, pojemniki na śmieci – w dzisiejszych czasach wszystko można zamówić online. I błyskawicznie dostarczyć. W Niemczech ponad 200 tys. ludzi pracuje dla firm dostawczych. Jednym z nich jest Stanisław Hajda. Pięć dni w tygodniu rozwozi paczki, 200 dziennie. Mimo wszystko Hajda jest uśmiechnięty, gdy w Bonn staje przy taśmie, z której ładuje furę paczek do samochodu.

Hajda przyjechał do Niemiec ponad dwa lata temu. – Część rodziny mieszka tu w okolicy, a ja zawsze miałem przeczucie, że i ja tu wyląduję – wspomina.

Już parę dni po wysłaniu podania o pracę DHL zaprosił go na rozmowę kwalifikacyjną. – Właściwie wtedy po raz pierwszy rozmawiałem z kimś po niemiecku - przypomina sobie. – Języka nauczyłem się sam w domu i przez podcasty.

– Na samym początku nie było tak łatwo - mówi Hajda. – Nie znałem ani nazw ulic, ani osiedla, na którym rozwoziłem paczki. Oprócz znajomości terenu pracownicy muszą nauczyć się obsługi skanera, którym rejestrują wszystkie przesyłki. Po zeskanowaniu kurier odpowiada za paczki, także finansowo. To znaczy, że jeśli zaginie na przykład telewizor o wartości 3000 euro, kurier musi wyrównać szkodę.

Hajda ma już własny rejon, zna nazwy ulic i swoich klientów. Rodowity Ślązak wypracował własną strategię obsługi klienta: – Uśmiecham się, kłaniam się każdemu, kto mi otwiera drzwi. Nigdy z uwagi na swoje pochodzenie nie był niemile potraktowany. Jest wręcz przeciwnie. Często ludzie witają go mówiąc: normalnie dla tego sąsiada bym nie przyjął paczki, ale z uwagi na Pana przyjmę ją chętnie.

Trudniej niż Hajda mają tak zwani „kurierzy skoczkowi". Oni pracują jako zastępstwo, jeżdżą raz w tym, raz w innym rejonie, nie znając ulic i klientów. Wtedy dzień pracy bywa długi, bo wymaga się, żeby wszystkie paczki dostarczyć w tym samym dniu. Jeśli odbiorcy nie ma w domu, kurier musi powrócić nawet kilkakrotnie. Niekiedy oznacza to wspinanie się nadaremno na przykład na czwarte piętro. Kiedy zsumuje się cały ten wysiłek, wychodzi, że doręczyciel dźwiga około czterech ton dziennie. Do tego dochodzą kilometry przebiegane z auta do klienta i z powrotem