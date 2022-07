Tak Polacy podchodzą do powrotu COVID-19. Ekspert o wynikach sondażu: to kłopot

W wielu krajach Europy dochodzi do wzrostu zachorowań na koronawirusa. Podobnie jest w Polsce, gdzie odnotowuje się coraz więcej przypadków. Eksperci, z którymi rozmawia WP, nie pozostawiają złudzeń - to, że teraz przejdziemy przez falę koronawirusa, nie oznacza, że jesień będzie spokojna. - Przewidywanie, że wirus nagle zatrzyma się w procesie mutowania, jest naiwnością. On cały czas się zmienia i nic nie wskazuje na to, by miałby przestać - mówi dr Paweł Grzesiowski.