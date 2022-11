Tak PiS zrobił w nocy skok na kasę w cieniu eksplozji. "Potężne zagrożenie dla pacjentów"

Naczelna Izba Lekarska zaniepokojona

Skoro z punktu widzenia pacjentów nic się nie zmieni, to po co ta zmiana? Na to pytanie Latos nie chce odpowiedzieć. - O intencje proszę pytać Ministerstwo Zdrowia - ucina. Naczelna Izba Lekarska nie podziela takiej opinii i podkreśla, że rozwiązanie będzie niekorzystne z punktu widzenia pacjentów. "Pula pieniędzy na leczenie się pomniejszy. To z kolei ograniczy dostęp pacjentom do świadczeń" - czytamy na Twitterze.