Tak PiS zareagował na pierwszą porażkę. Nagranie z Sejmu krąży w sieci

- Tego wystąpienia nie sposób zacząć inaczej, niż zrobił to pan prezydent Andrzej Duda: od podziękowania tym 21 966 891 wyborcom, którzy 15 października zdecydowali, w tak jednoznaczny sposób, o przyszłości Polski. Dali nam 460 posłom i posłankom najsilniejszy w historii wolnej Polski mandat do reprezentowania ich w tej izbie. To wielki honor, potężne zobowiązanie. To dowód, że Polki i Polacy są naprawdę bardzo dojrzałym społeczeństwem - powiedział Hołownia.