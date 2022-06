Tak opozycja wygra z PiS? Schetyna kontruje pomysł Tuska

Wybory parlamentarne już w 2023 roku. Wciąż nie wiadomo jednak, w jakiej formule wystartuje opozycja. Lider PO Donald Tusk od wielu tygodni przekonuje szefów pozostałych ugrupowań do utworzenia jednej, wspólnej listy. Co na ten temat sądzi Grzegorz Schetyna? - Mam nadzieję, że konstrukcja będzie taka, że da nam zwycięstwo. (…) Najważniejsze jest to, żeby każdy antypisowski wyborca, który chce odsunąć PiS od władzy, miał listę i kandydata, na którego chce głosować. Trzeba poważnie zastanowić się nad możliwością pójścia do wyborów na dwóch listach - powiedział były szef MSWiA w programie "Tłit" WP, przekonując, że wariant dwóch list może być najskuteczniejszy. Polityka zapytaliśmy też o zdanie Tuska, który zdecydowanie opowiada się za wspólną listą opozycji. - Tusk ma najlepsze doświadczenie, jak wygrywać z PiS-em, ale ta sytuacja dziś jest inna - odparł Schetyna, wskazując, że na pewno nie można doprowadzić do tego, aby opozycja poszła do wyborów na trzech lub czterech listach.

Rozwiń