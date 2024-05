Tak ma wyglądać pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka. Ujawniono szczegóły

Z wnioskiem o pochowanie Jana A.P. Kaczmarka w Alei Zasłużonych wystąpili dyrektorzy krakowskich festiwali filmowych - Festiwalu Muzyki Filmowej, Mastercard OFF Camera oraz Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przychylił się do wniosku środowisk twórczych i filmowych, uznając, że kompozytor swoją działalnością artystyczną przyczynił się do promocji polskiej kultury poza granicami kraju.