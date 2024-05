Morawiecki z listą oskarżeń. "Robicie krzywdę Polsce"

- Urządzając taki cyrk, taką szopkę, robicie krzywdę państwu polskiemu - stwierdził w czwartek Mateusz Morawiecki, mówiąc o powołaniu komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. Jak także przekazał, oskarża on PO o to, że w 2020 r. "ryzykowała zdrowiem i życiem obywateli, brnąc do przeprowadzenia wyborów przy urnach wyborczych".