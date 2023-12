Tak Chiny kolonizują Rosję. "20 bilionów rubli"

Rosja zarobiła miliardy na sankcjach

Współpraca z Chinami to nie jedyne źródło ogromnych dochodów Rosji osiąganych już po wybuchu wojny z Ukrainą. Jak alarmuje "New York Times", rosyjski budżet zarobił co najmniej 1,25 mld dol. na wycofywaniu się zagranicznych firm z Rosji.