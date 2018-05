Tak aferę ze Stanisławem Piętą tłumaczy minister PiS. Argumenty zadziwiają

- Najlepiej, byśmy wszyscy byli bez grzechu, ale już w Biblii są zapisane słowa Chrystusa: kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem - powiedział Jacek Sasin, komentując rzekomy romans Stanisława Pięty. Jak dodał, relacje damsko-męskie mogą być "piętą achillesową" ludzi na stanowiskach.

- To atak na moją osobę - komentował jeszcze we wtorek. Następnego dnia stwierdził, że "to była znajomość o charakterze przyjacielskim" i "być może przesadził z troską i dobrocią".