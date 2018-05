Stanisław Pięta tłumaczy się z zarzutów o romans. "Przesadziłem z dobrocią"

Według "Faktu" Stanisław Pięta miał romans z młodą kobietą. Miał nawet obiecywać kochance, że zostawi dla niej rodzinę. Konserwatywny polityk stanowczo zaprzecza. - Jak człowiek prosi drugiego człowieka o pomoc, to przecież nie zostawię jej w nocy na dworcu - tłumaczy.

